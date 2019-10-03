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В столице врача-трансплантолога задержали на взятке в 20 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 18199 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Киеве на взятке задержали заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В столице врача-трансплантолога задержали на взятке в 20 тыс. долларов

"Врач-трансплантолог был уличен "на горячем" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тыс. долларов за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию", - сообщили в прокуратуре.

При проведении неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов, говорится в сообщении.

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Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Известно, что речь идет о руководителе отдела трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова Олега Котенко.

УНН связался с Институтом для получения комментария по ситуации с задержанием врача. Нам сообщили, что все действия, в которых подозревают медика, его отношение к работе и пациентам - исключительного его позиция, которая не имеет ничего общего с политикой заведения.

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