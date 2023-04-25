У столиці хлопець вдарив дівчину-баристу, бо "не сподобалась кава": поплатився звільненням

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу через те, що йому не сподобалась кава, при цьому він стверджував, що йому за це нічого не буде, адже він працює у КМДА. У пресслужбі Київської міської державної адміністрації вже відреагували на інцидент, передає УНН.