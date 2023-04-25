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У столиці хлопець вдарив дівчину-баристу, бо "не сподобалась кава": поплатився звільненням

Київ • УНН

 • 1526432 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу через те, що йому не сподобалась кава, при цьому він стверджував, що йому за це нічого не буде, адже він працює у КМДА. У пресслужбі Київської міської державної адміністрації вже відреагували на інцидент, передає УНН.

Деталі

У столиці хлопець вдарив дівчину-баристу, бо йому не сподобалась кава. Інцидент стався у неділю, 23 квітня, в одній із кав'ярень Києва. Хлопець дав ляпаса дівчині, тому що йому не зробили лате на банановому молоці. Потім він почав стверджувати, що йому за це нічого не буде, адже він працює у КМДА.

У Київській міській державній адміністрації відреагували на ситуацію, сказавши що "чоловік, який вдарив співробітницю кафе у Дніпровському районі, не працює в КМДА".

За інформацією чоловік стажувався на баристу в кафе, яке орендувало місце в будівлі КМДА.

"Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, який за договором оренди працює в будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування. За даними закладу, Володимир стажувався на позиції баристи в кафе", - зазначили у КМДА.

Після звернення мерії хлопця звільнили з роботи.

"За зверненням мерії орендар одразу розірвав трудові стосунки з Володимиром Шевченком", - йдеться у повідомленні.

"Подібна поведінка неприйнятна ані серед співробітників структурних підрозділів КМДА, ані серед підрядників або партнерів міської адміністрації. У структур міської влади нульова толерантність до насильства, і нам дуже прикро, що така ситуація сталась з працівниками Bro Bar. Сподіваємось, що правоохоронні органи відповідно відреагують на цей випадок", - зазначили у Київській міській державній адміністрації.

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