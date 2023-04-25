В столице парень ударил девушку-баристу, потому что "не понравился кофе": поплатился увольнением
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киеве парень ударил девушку-баристу из-за того, что ему не понравился кофе, при этом он утверждал, что ему за это ничего не будет, ведь он работает в КГГА. В пресс-службе Киевской городской государственной администрации уже отреагировали на инцидент, передает УНН.
Детали
В столице парень ударил девушку-баристу, потому что ему не понравился кофе. Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, в одном из кафе Киева. Парень дал пощечину девушке, потому что ему не сделали латте на банановом молоке. Затем он начал утверждать, что ему за это ничего не будет, ведь он работает в КГГА.
В Киевской городской государственной администрации отреагировали на ситуацию, сказав что "мужчина, который ударил сотрудницу кафе в Днепровском районе, не работает в КГГА".
По информации мужчина стажировался на баристу в кафе, которое арендовало место в здании КГГА.
"Владимир Шевченко был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и предоставляет услуги в сфере питания. По данным заведения, Владимир стажировался на позиции бариста в кафе", - отметили в КГГА.
После обращения мэрии парня уволили с работы.
"По обращению мэрии арендатор сразу разорвал трудовые отношения с Владимиром Шевченко", - говорится в сообщении.
"Подобное поведение неприемлемо ни среди сотрудников структурных подразделений КГГА, ни среди подрядчиков или партнеров городской администрации. У структур городской власти нулевая толерантность к насилию, и нам очень жаль, что такая ситуация произошла с работниками Bro Bar. Надеемся, что правоохранительные органы соответственно отреагируют на этот случай", - отметили в Киевской городской государственной администрации.