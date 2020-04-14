У ставку на Вінниччині знайшли тіло військового: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Вінниччині у ставку знайшли тіло військового 1998 р.н., за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.
“Надійшло повідомлення 7 квітня з військової частини, що хлопець 1998 р.н. мав повернутися за місцем проживання, але не повернувся. Почали встановлювати його місцезнаходження, з’ясували, що останній раз його бачили люди в Козятині біля місцевого ставка, там були знайдені його речі. Співробітники ДСНС шукали у воді тіло, вчора його витягнули, попередньо, без ознак насильницької смерті", — зазначили у поліції.
Також у поліції вказали, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок". "Але чекаємо на результати судово-медичної експертизи", - додали у відомстві.
Нагадаємо, на Херсонщині від пострілу помер військовий, підозрюють його товариша по службі.