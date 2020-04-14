В пруду в Винницкой области нашли тело военного: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Винницкой области в пруду нашли тело военного 1998 г.р., по данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.
"Поступило сообщению 7 апреля с воинской части, парень 1998 г.р. должен был вернуться по месту жительства, но не вернулся. Начали устанавливать его местонахождение, выяснили, что последний раз его видели люди в Казатине у местного пруда, там были найдены его вещи. Сотрудники ГСЧС искали в воде тело, вчера его вытащили, предварительно, без признаков насильственной смерти", - отметили в полиции.
Также в полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". "Но ждем результаты судебно-медицинской экспертизы", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Херсонской области от выстрела умер военный, подозревают его сослуживца.