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У США зробили заяву щодо будівництва Росією військових кораблів у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території вкотре порушує міжнародні норми. На цьому наголосили у посольстві США в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства у Twitter.

"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії. Захід мав відбутись на суднобудівному заводі "Залив", звідки Путін по телемосту мав зв'язатися також з російськими суднобудівними комплексами - "Севмаш" в Северодвінську і "Северная верфь" в Санкт-Петербурзі.

Крім того, нагадаємо, МЗС України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим.

Українські Національні Новини

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