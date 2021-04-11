У США затримали жінку, що підозрюється у вбивстві трьох своїх дітей

За даними поліції, загиблі діти були молодше п’яти років. У розшук оголосили їх мати, 30-річну латиноамериканку Ліліану Каррільо. Пізніше поліцейські повідомили про її затримання.

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“Ми можемо підтвердити, що Ліліана Каррільо — мати трьох убитих дітей, вона вважається єдиною підозрюваної в цій справі”, — відзначили поліцейські.

Деталі

Як передає Los Angeles Times, тіла дітей виявила в квартирі в Лос-Анджелесі їх бабуся, вона викликала поліцію. Спочатку повідомлялося, що діти померли через ножові поранення, однак влада поки не підтвердила причину смерті. Мотив злочину поки неясний.

Нагадаємо

У вересні минулого року в ФРН мати підозрювалася у вбивстві п’ятьох дітей перед спробою самогубства.