В США задержали женщину, которая подозревается в убийстве трех своих детей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задержала женщину, подозреваемую в убийстве трех своих детей. Об этом сообщается в Twitter ведомства, передает УНН.
По данным полиции, погибшие дети были младше пяти лет. В розыск объявили их мать, 30-летнюю латиноамериканку Лилиану Каррильо. Позже полицейские сообщили о её задержании.
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“Мы можем подтвердить, что Лилиана Каррильо — мать троих убитых детей, она считается единственной подозреваемой в этом деле”, — отметили полицейские.
Детали
Как передает Los Angeles Times, тела детей обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе их бабушка, она вызвала полицию. Сначала сообщалось, что дети умерли из-за ножевых ранений, однако власти пока не подтвердили причину смерти. Мотив преступления пока неясен.
Напомним
В сентябре прошлого года в ФРГ иметь подозревалась в убийстве пятерых детей перед попыткой самоубийства.