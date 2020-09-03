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У Німеччині п'ятеро дітей знайшли мертвими в квартирі: мати під підозрою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Німеччині мати підозрювалася у вбивстві п'ятьох дітей перед спробою самоубівства. Про це повідомила поліція після того, як тіла були виявлені в квартирі, передає УНН з посиланням на AFP.

У Німеччині п'ятеро дітей знайшли мертвими в квартирі: мати під підозрою

Так, повідомляється що діти були знайдені в приватному багатоквартирному будинку в місті Золінген в землі Північний Рейн-Вестфалія. Це були три дівчинки у віці одного, двох і трьох років і два хлопчики у віці шести і восьми років.

“Незадовго до 14:00 нам повідомили, що п’ятеро дітей померли, і це, на жаль, було підтверджено”, — сказав представник поліції Стефан Вейанд.

“На даний момент ми вважаємо, що відповідальність за це несе 27-річна мати”, — додав він.

Пізніше мати кинулася під поїзд в Дюссельдорфі, приблизно в 35 кілометрах, і отримала серйозні травми, сказав Вейанд.
Шоста дитина, 11-річний хлопчик, вижив і залишився неушкодженим, за ним доглядає сім’я.

На питання про повідомлення про те, що смерть дітей була пов’язана з прийняттям ліків, Вейанд сказав: “Ми проводимо розслідування в цьому напрямку”.

Вважається, що мати приїхала в Дюссельдорф на громадському транспорті зі своїм 11-річним сином, хоча неясно, чи був він свідком її спроби самогубства.

“На даний момент ми можемо тільки припускати це, ми не знаємо напевно”, — сказав Вейанд, додавши, що поліція все ще намагається уточнити деталі.

Жінка була врятована доставлена в місцеву лікарню для лікування. За повідомленням Bild daily, бабуся дітей викликала поліцію і повідомила, що її дочка вбила п’ятьох з її дітей і, можливо, ховається з іншою дитиною з наміром покінчити з собою.

За словами поліції, розслідування триває.

Як повідомляв УНН, в Одеській області багатодітну матір підозрюють у вбивстві немовляти.

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