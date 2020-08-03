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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103666 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113085 просмотра

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4 марта, 14:27 • 117977 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117249 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 104525 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области многодетную мать подозревают в убийстве младенца

В Одесской области многодетную мать подозревают в убийстве младенца

Киев  •  УНН

 • 16193 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Беляевском районе Одесской области устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"В полицию поступило сообщение от жителя села Мирное, что во время прогулки с собакой он нашел тело младенца. Сотрудники полиции за считанные часы установили личность матери. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая уже имеет семерых детей", - говорится в сообщении.

По словам женщины, во время беременности она на учете у врачей не находилась, а неделю назад у нее случился выкидыш на седьмом месяце беременности. Женщина утверждает, что родила мертвую девочку, а после самостоятельных родов дома роженица похоронила ребенка на местном кладбище.

"По данному факту в территориальном отделе полиции открыли производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования для установления обстоятельств и причины смерти младенца его направили на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаются следственные действия", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Черкасской области местную жительницу осудили за убийство своего новорожденного ребенка.

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