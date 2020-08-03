В Одесской области многодетную мать подозревают в убийстве младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Беляевском районе Одесской области устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В полицию поступило сообщение от жителя села Мирное, что во время прогулки с собакой он нашел тело младенца. Сотрудники полиции за считанные часы установили личность матери. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая уже имеет семерых детей", - говорится в сообщении.
По словам женщины, во время беременности она на учете у врачей не находилась, а неделю назад у нее случился выкидыш на седьмом месяце беременности. Женщина утверждает, что родила мертвую девочку, а после самостоятельных родов дома роженица похоронила ребенка на местном кладбище.
"По данному факту в территориальном отделе полиции открыли производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования для установления обстоятельств и причины смерти младенца его направили на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаются следственные действия", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Черкасской области местную жительницу осудили за убийство своего новорожденного ребенка.