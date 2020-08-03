В Одеській області багатодітну матір підозрюють у вбивстві немовляти

"До поліції надійшло повідомлення від жителя села Мирне, що під час прогулянки з собакою, він знайшов тіло немовляти. Співробітники поліції за лічені години встановили особу матері. Нею виявилася 32-річна місцева жителька, яка вже має семеро дітей", – йдеться у повідомленні.

За словами жінки, під час вагітності вона на обліку у лікарів не перебувала, а тиждень тому у неї стався викидень на сьомому місяці вагітності. Жінка стверджує, що народила мертву дівчинку, а після самостійних пологів вдома породілля поховала дитину на місцевому цвинтарі.

"За вказаним фактом у територіальному відділі поліції розпочали провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування для встановлення обставин та причини смерті немовляти його направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії", – додали у поліції.

Як повідомлялося в УНН, на Черкащині місцеву жительку засуджено за вбивство своєї новонародженої дитини.