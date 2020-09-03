В Германии пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением

Так, сообщается что дети были найдены в частном многоквартирном доме в городе Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия. Это были три девочки в возрасте одного, двух и трех лет и два мальчика в возрасте шести и восьми лет.

“Незадолго до 14:00 нам сообщили, что пятеро детей умерли, и это, к сожалению, было подтверждено”, — сказал представитель полиции Стефан Вейанд.

“На данный момент мы считаем, что ответственность за это несет 27-летняя мать”, — добавил он.

Позже мать бросилась под поезд в Дюссельдорфе, примерно в 35 километрах, и получила серьезные травмы, сказал Вейанд.

Шестой ребенок, 11-летний мальчик, выжил и остался невредимым, за ним ухаживает семья.

На вопрос о сообщениях о том, что смерть детей была связана с принятием лекарств, Вейанд сказал: “Мы проводим расследование в этом направлении”.

Считается, что мать приехала в Дюссельдорф на общественном транспорте со своим 11-летним сыном, хотя неясно, был ли он свидетелем ее попытки самоубийства.

“На данный момент мы можем только предполагать это, мы не знаем наверняка”, — сказал Вейанд, добавив, что полиция все еще пытается уточнить детали.

Женщина была спасена доставлена в местную больницу для лечения. По сообщению Bild daily, бабушка детей вызвала полицию и сообщила, что ее дочь убила пятерых из ее детей и, возможно, скрывается с другим ребенком с намерением покончить с собой.

По словам полиции, расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в Одесской области многодетную мать подозревают в убийстве младенца.