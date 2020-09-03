В Германии пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Германии мать подозревалась в убийстве пятерых детей перед попыткой самоубивства. Об этом сообщила полиция после того, как тела были обнаружены в квартире, передает УНН со ссылкой на AFP.
Так, сообщается что дети были найдены в частном многоквартирном доме в городе Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия. Это были три девочки в возрасте одного, двух и трех лет и два мальчика в возрасте шести и восьми лет.
“Незадолго до 14:00 нам сообщили, что пятеро детей умерли, и это, к сожалению, было подтверждено”, — сказал представитель полиции Стефан Вейанд.
“На данный момент мы считаем, что ответственность за это несет 27-летняя мать”, — добавил он.
Позже мать бросилась под поезд в Дюссельдорфе, примерно в 35 километрах, и получила серьезные травмы, сказал Вейанд.
Шестой ребенок, 11-летний мальчик, выжил и остался невредимым, за ним ухаживает семья.
На вопрос о сообщениях о том, что смерть детей была связана с принятием лекарств, Вейанд сказал: “Мы проводим расследование в этом направлении”.
Считается, что мать приехала в Дюссельдорф на общественном транспорте со своим 11-летним сыном, хотя неясно, был ли он свидетелем ее попытки самоубийства.
“На данный момент мы можем только предполагать это, мы не знаем наверняка”, — сказал Вейанд, добавив, что полиция все еще пытается уточнить детали.
Женщина была спасена доставлена в местную больницу для лечения. По сообщению Bild daily, бабушка детей вызвала полицию и сообщила, что ее дочь убила пятерых из ее детей и, возможно, скрывается с другим ребенком с намерением покончить с собой.
По словам полиции, расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Одесской области многодетную мать подозревают в убийстве младенца.