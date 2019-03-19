У США затопило авіабазу з літаками "судного дня"

КИЇВ. 19 березня. УНН. Найсильніша за останні роки повінь, яка обрушилася на західні регіони США, завдала шкоди частин бази ВПС США "Оффатт" у штаті Небраска, де розташоване найбільше крило Командування ВПС США і штаб-квартира Стратегічного командування США. Про втрати від повені йдеться у повідомленні на сторінці бази в Facebook, передає УНН.