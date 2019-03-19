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У США затопило авіабазу з літаками "судного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Найсильніша за останні роки повінь, яка обрушилася на західні регіони США, завдала шкоди частин бази ВПС США "Оффатт" у штаті Небраска, де розташоване найбільше крило Командування ВПС США і штаб-квартира Стратегічного командування США. Про втрати від повені йдеться у повідомленні на сторінці бази в Facebook, передає УНН.

У США затопило авіабазу з літаками "судного дня"

База також є пунктом дислокації для Boeing E-4B, які називають літаками "судного дня", або "кінця світу". Літак використовується як повітряний командний центр у разі ядерної війни або іншої національної катастрофи.

Повідомляється, що вода почала прибувати ще у п'ятницю, 15 березня. За підрахунками співробітників, затоплено було близько 30 будівель, у тому числі штаб-квартири 55-го крила Командування ВПС США, 55-ї ескадрильї сил безпеки, 97-ї розвідувальної ескадрильї, 343-ї розвідувальної ескадрильї і багато інших будівель.

На базі припускають, що вода почне відступати 21 березня. 19 березня авіабаза відновить роботу в звичайному режимі.

Як повідомляють американські ЗМІ, Командування ВПС США було змушене у минулі вихідні перекинути один зі своїх літаків "судного дня" - Boeing E-4B з авіабази "Оффатт" на запасний аеродром.

Нагадаємо, у 2017 році торнадо пошкодив літаки "судного дня" у США.

Як повідомляв УНН, три людини загинули у результаті наслідків найбільшої повені в американському штаті Небраска.

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