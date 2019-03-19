В США затопило авиабазу с самолетами "судного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сильнейшее за последние годы наводнение, обрушившееся на западные регионы США, нанесла ущерб частей базы ВВС США "Оффатт" в штате Небраска, где расположено самое большое крыло Командования ВВС США и штаб-квартира Стратегического командования США. О потерях от наводнения говорится в сообщении на странице базы в Facebook, передает УНН.
База также является пунктом дислокации для Boeing E-4B, которые называют самолетами "судного дня", или "конца света". Самолет используется как воздушный командный центр в случае ядерной войны или иной национальной катастрофы.
Сообщается, что вода начала прибывать еще в пятницу, 15 марта. По подсчетам сотрудников, затоплены было около 30 зданий, в том числе штаб-квартиры 55-го крыла Командования ВВС США, 55-й эскадрильи сил безопасности, 97-й разведывательной эскадрильи, 343-й разведывательной эскадрильи и много других зданий.
На базе предполагают, что вода начнет отступать 21 марта. 19 марта авиабаза возобновит работу в обычном режиме.
Как сообщают американские СМИ, Командование ВВС США было вынуждено в минувшие выходные перебросить один из своих самолетов "судного дня" - Boeing E-4B с авиабазы "Оффатт" на запасной аэродром.
Напомним, в 2017 году торнадо повредил самолеты "судного дня" в США.
Как сообщал УНН, три человека погибли в результате последствий крупнейшего наводнения в американском штате Небраска.