В Небраске в результате наводнения погибли три человека

По его данным, мужчина скончался, захлебнувшись в машине, которую неожиданно забрал поток воды в глубокий кювет. Другой человек погиб при обрушении моста при попытке оказать помощь владельцам подтопленных машин. 80-летняя женщина была найдена мертвой в своем доме в пригороде Колумбуса (штат Небраска), обстоятельства его смерти не уточняются.

Всего, по данным издания, спасено более ста человек, еще более 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания.

Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло сильнейший ущерб Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.

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Как сообщал УНН, в результате мощного циклона "Идай", который обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави, погибли более 140 человек, сотни людей пострадали, а десятки тысяч в бедных районах оказались отрезанными от дорог и средств связи.