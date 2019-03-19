В Небрасці в результаті повені загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Три людини загинули в результаті наслідків найбільшої повені в штаті Небраска, США. Про це повідомило в понеділок інформаційне агентство Associated Press, передає УНН.
За його даними, чоловік помер, захлинувшись у машині, яку несподівано забрав потік води в глибокий кювет. Інший чоловік загинув при обваленні моста під час спроби надати допомогу власникам підтоплених машин. 80-річна жінка була знайдена мертвою в своєму будинку в передмісті Колумбуса (штат Небраска), обставини її смерті не уточнюються.
Всього, за даними видання, врятовано понад сто осіб, ще понад 870 евакуйовані і розміщені в центрах тимчасового проживання.
Причиною одного з найбільших в історії Середнього Заходу США повеней стало накладення на минулому тижні таких факторів, як стрімке потепління, танення снігу і потужні опади. Стихійне лихо торкнулося штати Вісконсін, Канзас і Айова, але завдало найсильніший шкоди Небрасці, де режим надзвичайної ситуації уведений в 74 містах і 65 округах. 16 річок вийшли з берегів, підтопивши дороги, зруйнувавши ділянки автодоріг і мости.
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Як повідомляв УНН, внаслідок потужного циклону “Ідай”, який обрушився на Мозамбік, Зімбабве і Малаві, загинули понад 140 осіб, сотні людей постраждали, а десятки тисяч у бідних районах опинилися відрізаними від доріг і засобів зв’язку.