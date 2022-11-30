У США засудили ще одну групу учасників штурму Капітолію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Членів американської ультраправої групи визнали винними у підбурюванні до заворушень під час штурму Капітолію у США, повідомляє УНН.
Присяжні визнали винними загалом п’ятьох учасників ультраправого угруповання Oath Keepers («Охоронці присяги»).
Лідера угруповання та його соратника визнали винними в участі у змові та підбурюванні до заворушень. Ще трьох учасників угруповання визнали винними у перешкоджанні у розгляді офіційних документів, перешкоджанні у здійснені службовою особою своїх посадових обов’язків та підробці документів.
Вироки були винесені після восьмитижневого судового розгляду.
За даними Міністерства юстиції США, «Охоронці присяги» — це велика, але слабо організована група осіб, деякі з яких пов’язані з ополченнями.
Судові документи показали, що після президентських виборів 3 листопада 2020 року вони почали планувати протидію демократичній передачі президентської влади.
Додамо
За 22 місяці з 6 січня 2021 року понад 900 осіб було заарештовано майже в усіх 50 штатах за злочини, пов’язані з заворушеннями у Капітолії, у тому числі понад 275 осіб звинувачено в нападі або перешкоджанні правоохоронним органам.
Нагадаємо
Заворушення сталися 6 січня 2021 року. Через дії протестувальників було зірвано сесію Конгресу США, на якій проходив процес уточнення та підрахунку голосів виборців на президентських виборах 2020 року.