В США осудили еще одну группу участников штурма Капитолия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Членов американской ультраправой группы признали виновными в подстрекательстве к беспорядкам во время штурма Капитолия в США, сообщает УНН.
Присяжные признали виновными в общей сложности пятерых участников ультраправой группировки Oath Keepers («Охранники присяги»).
Лидера группировки и его соратника признали виновными в участии в сговоре и подстрекательстве к беспорядкам. Еще трех участников группировки признали виновными препятствии в рассмотрении официальных документов, препятствии в осуществлении должностным лицом своих должностных обязанностей и подделке документов.
Приговоры были вынесены после восьминедельного судебного разбирательства.
По данным Министерства юстиции США, «Хранители присяги»—это большая, но слабо организованная группа лиц, некоторые из которых связаны с ополчением.
Судебные документы показали, что после президентских выборов 3 ноября 2020 года они начали планировать противодействие демократической передаче президентской власти.
Добавим
За 22 месяца с 6 января 2021 года более 900 человек были арестованы почти во всех 50 штатах за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии, в том числе более 275 человек обвинены в нападении или препятствии правоохранительным органам.
Напомним
Беспорядки произошли 6 января 2021 года. Из-за действий протестующих была сорвана сессия Конгресса США, на которой проходил процесс уточнения и подсчета голосов избирателей на президентских выборах 2020 года.