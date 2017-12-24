У США застрелили чоловіка, який з мачете напав на людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В американському Лос-Анджелесі поліція застрелила чоловіка, який у протигазі і з мачете в руках напав на перехожих у районі Канога-Парк. Про це повідомляє Daily Star, передає УНН.
Після прибуття поліції підозрюваний почав тікати. Правоохоронці відкрили вогонь у його бік.
Як зазначається, нападника та ще одного постраждалого госпіталізували до лікарні. Пізніше стало відомо, що зловмисник від отриманих травм помер. У його жертви незначні поранення.
Водночас, як повідомляє видання, спершу повідомлялось, що до лікарні доставили щонайменше дев'ятьох постраждалих.
Як повідомляв УНН, у вересні в Колумбії американського штату Теннессі чоловік з мачете взяв в заручники відвідувачів банку.