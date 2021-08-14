У США зафіксували рекордну кількість інфікування дітей Delta-штамом

Деталі

Варіант Delta, який швидко поширюється серед в основному невакцинованих жителів США, призвів до різкого збільшення госпіталізацій в останні тижні. Тому кількість педіатричних госпіталізацій збільшилася до 1902 в суботу, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я і охорони здоров’я США.

Наразі діти складають близько 2,4% госпіталізацій у зв’язку з COVID-19 в країні. Діти молодше 12 років не мають права на вакцинацію, що робить їх більш уразливими для інфекції, викликаної новим варіантом.

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“Це не торішній COVID. Цей ще гірше, і наші діти постраждають від нього найбільше ”, - сказала Саллі Гоза, колишній президент Американської академії педіатрії.

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), кількість вперше госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у віці 18-29, 30-39 і 40-49 років також стало рекордним на цьому тижні.

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