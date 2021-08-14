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У США зафіксували рекордну кількість інфікування дітей Delta-штамом

У США зафіксували рекордну кількість інфікування дітей Delta-штамом

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Число дітей, госпіталізованих з COVID-19 в Сполучених Штатах, в суботу, 14 серпня, досягло рекордного рівня - трохи більше 1900. Лікарні на півдні були повністю завантажені для боротьби зі спалахами, викликаними варіантом Delta. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Варіант Delta, який швидко поширюється серед в основному невакцинованих жителів США, призвів до різкого збільшення госпіталізацій в останні тижні. Тому кількість педіатричних госпіталізацій збільшилася до 1902 в суботу, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я і охорони здоров’я США.

Наразі діти складають близько 2,4% госпіталізацій у зв’язку з COVID-19 в країні. Діти молодше 12 років не мають права на вакцинацію, що робить їх більш уразливими для інфекції, викликаної новим варіантом.

Цитата

“Це не торішній COVID. Цей ще гірше, і наші діти постраждають від нього найбільше ”, - сказала Саллі Гоза, колишній президент Американської академії педіатрії.

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), кількість вперше госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у віці 18-29, 30-39 і 40-49 років також стало рекордним на цьому тижні.

Нагадаємо

Усі ліжка в лікарнях окремих штатів США зайняті жертвами Covid-19.

В Японії рекордно зросла захворюваність Delta-штамом.

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