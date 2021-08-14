Коронавірус в США: всі ліжка в лікарнях окремих штатів зайняті жертвами Covid-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кількість госпіталізацій в США, пов'язаних з Covid-19, досягла рекордного рівня в деяких частинах Півдня країни, при цьому деякі пацієнти не можуть отримати лікування через брак вільних місць в лікарнях. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ситуація особливо тривожна в декількох південних штатах.

Минулого тижня Луїзіана встановила новий рекорд по госпіталізаціях через Covid-19.

Кількість госпіталізацій у Флориді підскочила на 13% в порівнянні з попереднім піком штату, 23 липня 2020 року. В управлінні штату заявили, що цього тижня 60% лікарень штату зіткнуться з "критичної нестачею персоналу".

"За останні 12 годин ми втратили більше пацієнтів, ніж ... за останні п'ять-шість тижнів", - повідомили в офісі губернатора штату Флорида.

Згідно з дослідженням CDC, для дорослих, раніше інфікованих Covid-19, вакцини забезпечують кращий захист від повторного зараження, ніж природний імунітет.

Дослідження передбачає, що люди, які заразилися Covid-19 і не пройшли вакцинацію, мали більш ніж в два рази більше шансів повторно заразитися в порівнянні з людьми, які також були інфіковані Covid-19, але пізніше були повністю вакциновані.

Доповнення

Згідно з даними, опублікованими в неділю Центрами з контролю і профілактиці захворювань США, в даний час повністю вакциновано 50,1% всього населення США - понад 166 мільйонів людей.

Нині в США щодня реєструється в середньому понад 100 000 нових випадків захворювання Covid-19 - найвищий показник за майже шість місяців, згідно з даними Університету Джона Хопкінса.

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