Коронавирус в США: все кровати в больницах некоторых штатов заняты жертвами Covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Количество госпитализаций в США, связанных с Covid-19 достигло рекордного уровня в некоторых частях Юга страны, при этом некоторые пациенты не могут получить лечение из-за нехватки свободных мест в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Ситуация особенно тревожная в нескольких южных штатах.
На прошлой неделе Луизиана установила новый рекорд по госпитализациях через Covid-19.
Количество госпитализаций во Флориде подскочила на 13% по сравнению с предыдущим пиком штата, 23 июля 2020 года. В управлении штата заявили, что на этой неделе 60% больниц штата столкнутся с "критической нехваткой персонала".
"За последние 12 часов мы потеряли больше пациентов, чем... за последние пять-шесть недель", - сообщили в офисе губернатора штата Флорида.
Согласно исследованию CDC, для взрослых, ранее инфицированных Covid-19, вакцины обеспечивают лучшую защиту от повторного заражения, чем природный иммунитет.
Исследование предполагает, что люди, которые заразились Covid-19 и не прошли вакцинацию, имели более чем в два раза больше шансов повторно заразиться по сравнению с людьми, которые также были инфицированы Covid-19, но позже были полностью вакцинированы.
Дополнение
Согласно данным, опубликованным в воскресенье Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в настоящее время полностью вакцинированы 50,1% всего населения США - более 166 млн человек.
Сейчас в США ежедневно регистрируется в среднем более 100 000 новых случаев заболевания Covid-19 - самый высокий показатель за почти шесть месяцев, по данным Университета Джона Хопкинса.