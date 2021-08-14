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В США зафиксировали рекордное количество инфицирования детей Delta-штаммом

В США зафиксировали рекордное количество инфицирования детей Delta-штаммом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Число детей, госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах, в субботу, 14 августа, достигло рекордного уровня - чуть больше 1900. Больницы на юге были полностью загружены для борьбы со вспышками, вызванными вариантом Delta. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вариант Delta, который быстро распространяется среди в основном невакцинированных жителей США, привел к резкому увеличению госпитализаций в последние недели. Поэтому количество педиатрических госпитализаций увеличилось до 1902 в субботу, по данным Министерства здравоохранения и здравоохранения США.

Сейчас дети составляют около 2,4% госпитализаций в связи с COVID-19 в стране. Дети младше 12 лет не имеют права на вакцинацию, что делает их более уязвимыми для инфекции, вызванной новым вариантом.

Цитата

“Это не прошлогодний COVID. Этот еще хуже, и наши дети пострадают от него всего ”, - сказала Салли Гоза, бывший президент Американской академии педиатрии.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), количество впервые госпитализированных пациентов с COVID-19 в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет также стало рекордным на этой неделе.

Напомним

Все кровати в больницах отдельных штатов США заняты жертвами Covid-19.

В Японии рекордно выросла заболеваемость Delta-штаммом.

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