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У США ввели санкції проти хакерів, пов'язаних з Північною Кореєю

У США ввели санкції проти хакерів, пов'язаних з Північною Кореєю

Київ • УНН

 • 645451 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У США ввели санкції проти двох осіб в рамках нової спроби обмежити діяльність хакерської групи Lazarus Group, предає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністерство фінансів США наклало санкції на китайського торговця віртуальною валютою Ву Хуйхуей (Wu Huihui) за те, що він нібито допомагав північнокорейцям, які співпрацюють з Lazarus, конвертувати їхню цифрову валюту в готівку.

Північна Корея "продовжує використовувати віртуальну валюту і розгалужені незаконні мережі для доступу до міжнародної фінансової системи та отримання доходів", - заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Північна Корея і Lazarus Group кинули виклик неодноразовим зусиллям США, які були спрямовані на обмеження їхньої діяльності.

За даними аналітичної компанії Chainalysis Inc., що займається блокчейн-аналітикою, хакери, пов'язані з Північною Кореєю, в тому числі Lazarus Group, у 2022 році викрали приблизно 1,7 мільярда доларів, що більш ніж в чотири рази перевищує показник 2021 року.

Доповнення

США називають Північну Корею розсадником зловмисної кіберактивності, звинувачуючи країну в підтримці мережі хакерів, торговців віртуальною валютою і таємних агентів, які працюють для отримання доходів для уряду. А той, у свою чергу, використовує кошти для фінансування своїх програм зі створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет.

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