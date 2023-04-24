У США ввели санкції проти хакерів, пов'язаних з Північною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У США ввели санкції проти двох осіб в рамках нової спроби обмежити діяльність хакерської групи Lazarus Group, предає УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Міністерство фінансів США наклало санкції на китайського торговця віртуальною валютою Ву Хуйхуей (Wu Huihui) за те, що він нібито допомагав північнокорейцям, які співпрацюють з Lazarus, конвертувати їхню цифрову валюту в готівку.
Північна Корея "продовжує використовувати віртуальну валюту і розгалужені незаконні мережі для доступу до міжнародної фінансової системи та отримання доходів", - заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.
Північна Корея і Lazarus Group кинули виклик неодноразовим зусиллям США, які були спрямовані на обмеження їхньої діяльності.
За даними аналітичної компанії Chainalysis Inc., що займається блокчейн-аналітикою, хакери, пов'язані з Північною Кореєю, в тому числі Lazarus Group, у 2022 році викрали приблизно 1,7 мільярда доларів, що більш ніж в чотири рази перевищує показник 2021 року.
Доповнення
США називають Північну Корею розсадником зловмисної кіберактивності, звинувачуючи країну в підтримці мережі хакерів, торговців віртуальною валютою і таємних агентів, які працюють для отримання доходів для уряду. А той, у свою чергу, використовує кошти для фінансування своїх програм зі створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет.