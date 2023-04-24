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В США ввели санкции против хакеров, связанных с Северной Кореей

В США ввели санкции против хакеров, связанных с Северной Кореей

Киев • УНН

 • 645448 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В США ввели санкции против двух человек в рамках новой попытки ограничить деятельность хакерской группы Lazarus Group, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министерство финансов США наложило санкции на китайского торговца виртуальной валютой Ву Хуйхуэй (Wu Huihui) за то, что он якобы помогал северокорейцам, сотрудничающим с Lazarus, конвертировать их цифровую валюту в наличные.

Северная Корея "продолжает использовать виртуальную валюту и разветвленные незаконные сети для доступа к международной финансовой системе и получения доходов", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Северная Корея и Lazarus Group бросили вызов неоднократным усилиям США, которые были направлены на ограничение их деятельности.

По данным аналитической компании Chainalysis Inc., занимающейся блокчейн-аналитикой, хакеры, связанные с Северной Кореей, в том числе Lazarus Group, в 2022 году похитили примерно 1,7 миллиарда долларов, что более чем в четыре раза превышает показатель 2021 года.

Дополнение

США называют Северную Корею рассадником злонамеренной киберактивности, обвиняя страну в поддержке сети хакеров, торговцев виртуальной валютой и тайных агентов, которые работают для получения доходов для правительства. А то, в свою очередь, использует средства для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения, а также баллистических ракет.

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