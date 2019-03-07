У США висловилися щодо президенських виборів в Україні

"Ключовими є вибори, які незабаром відбудуться. Сполучені Штати підтримують народ України у цьому демократичному процесі, а не якогось конкретного кандидата. Це буде ключовий тест прогресу України на шляху демократії, і ми сподіваємось побачити успіх у цьому. А коли вибори відбудуться, США продовжать працювати з вами для того, щоб далі розбудовувати наші стратегічні відносини", - сказав він.



Він розповів, що під час візиту в Україну цього тижня провів зустріч з декількома провідними кандидатами президентських виборів, зокрема, з Володимиром Зеленським.



"Я повторю для вас те, що говорив на зустрічах з цими людьми – США зацікавлені саме в демократичному процесі в Україні, виборчому процесі, а український народ має робити свої висновки", - наголосив заступник держсекретаря.



Як повідомляв УНН, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович раніше заявила, що лише незалежна Центральна виборча комісія України має здійснювати керівництво за проведенням виборів та рахувати голоси, аполітична охорона має забезпечувати, щоб “тітушки” не змогли зупинити виборців, а продаж і купівля голосів виборців мають бути покарані.