В США высказались относиьтельно президенских выборов в Украине

"Ключевыми являются выборы, которые вскоре произойдут. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест прогресса Украины на пути демократии, и мы надеемся увидеть успех в этом. А когда выборы состоятся, США продолжат работать с вами для того, чтобы дальше развивать наши стратегические отношения ", - сказал он.



Он рассказал, что во время визита в Украину на этой неделе провел встречу с несколькими ведущими кандидатами президентских выборов, в частности, с Владимиром Зеленским.



"Я повторю для вас то, что говорил на встречах с этими людьми - США заинтересованы именно в демократическом процессе в Украине, избирательном процессе, а украинский народ должен делать свои выводы", - подчеркнул заместитель госсекретаря.



Как сообщал УНН, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович ранее заявила, что только независимая Центральная избирательная комиссия Украины должен осуществлять руководство проведением выборов и считать голоса, аполитична охрана должна обеспечивать, чтобы "титушки" не смогли остановить избирателей, а продажа и покупка голосов избирателей должна быть наказана.