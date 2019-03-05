Без фальсифікації і “тітушок”: якими у США бачать ідеальні вибори в Україні

КИЇВ. 5 березня. УНН. Лише незалежна Центральна виборча комісія України має здійснювати керівництво за проведенням виборів та рахувати голоси, аполітична охорона має забезпечувати, щоб “тітушки” не змогли зупинити виборців, а продаж і купівля голосів виборців мають бути покарані. Такі настанови дала посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, говорячи про майбутні вибори в Україні під час інформаційного марафону “Діалоги в часі”, передає кореспондент УНН.