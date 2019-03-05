Без фальсифікації і “тітушок”: якими у США бачать ідеальні вибори в Україні

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Лише незалежна Центральна виборча комісія України має здійснювати керівництво за проведенням виборів та рахувати голоси, аполітична охорона має забезпечувати, щоб “тітушки” не змогли зупинити виборців, а продаж і купівля голосів виборців мають бути покарані. Такі настанови дала посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, говорячи про майбутні вибори в Україні під час інформаційного марафону “Діалоги в часі”, передає кореспондент УНН.

“У рік виборів, президентських і парламентських, я не можу навіть уявити собі більший пріоритет, аніж запевнення, що українські вибори є вільними та чесними. Дуже важливо, щоб волю українців поважали. На практиці це означає, що лише незалежна Центральна виборча комісія має здійснювати керівництво проведенням виборів та рахувати голоси”, — сказала Йованович.

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Вона підкреслила, що під час виборчого процесу наглядачів громадського суспільства не мають залякувати, проти них не має бути вчинено фізичного насильства.

“Офіційна, аполітична охорона має забезпечувати, щоб „тітушки“ чи інші озброєні групи не змогли зупинити виборців здійснити волевиявлення. Люди, що купляють голоси, мають бути покарані, але також мають бути покарані і люди, що платять їм за їхні голоси. Кампанії, що намагаються фальсифікувати голосування, мають переслідуватись в судовому порядку, а ресурси уряду ніколи не мають бути використані для боротьби з політичними опонентами”, — наголосила посол.

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Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України. У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року. Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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