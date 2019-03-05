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Без фальсификации и "титушек": какими в США видят идеальные выборы в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Только независимая Центральная избирательная комиссия Украины должна осуществлять руководство проведением выборов и считать голоса, аполитичная охрана должна обеспечивать, чтобы "титушки" не смогли остановить избирателей, а продажа и покупка голосов избирателей должны быть наказаны. Такие установки дала посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, говоря о предстоящих выборах в Украине во время информационного марафона "Диалоги во времени", передает корреспондент УНН.

"В год выборов, президентских и парламентских, я не могу даже представить себе больший приоритет, чем заверения, что украинские выборы являются свободными и честными. Очень важно, чтобы волю украинцев уважали. На практике это означает, что только независимая Центральная избирательная комиссия должна осуществлять руководство проведением выборов и считать голоса", - сказала Йованович.

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Она подчеркнула, что во время избирательного процесса наблюдателей гражданского общества не должны запугивать, против них не должно быть совершено физического насилия.

"Официальная, аполитичная охрана должна обеспечивать, чтобы "титушки" или другие вооруженные группы не смогли остановить избирателей осуществить волеизъявление. Люди, которые покупают голоса, должны быть наказаны, но также должны быть наказаны и люди, которые платят им за их голоса. Кампании, что пытаются фальсифицировать голосования, должны преследоваться в судебном порядке, а ресурсы правительства никогда не должны быть использованы для борьбы с политическими оппонентами", - подчеркнула посол.

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Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019 года. Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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