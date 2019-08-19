У США вимагають від Кремля припинити агресію на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію. Про це йдеться у заяві посольства США у Києві у мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію", - йдеться у заяві американського диппредставництва.
Нагадаємо, раніше спецпредставник держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що дуже важливо, щоб ЗМІ, уряди та громадяни відкидали неправдиві твердження Росії про те, що в Україні відбувається "внутрішній конфлікт".
Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію. #НеМішень— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 19, 2019