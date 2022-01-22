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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 41103 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

У США вчитель початкової школи спік тістечка з марихуаною, його мати пригостила ними друзів літнього віку

У США вчитель початкової школи спік тістечка з марихуаною, його мати пригостила ними друзів літнього віку

Київ • УНН

 • 41865 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У США, в окрузі Бон-Хомм, 46-річний вчитель початкової школи Майкл Коранда приготував брауні із марихуаною. Його мати випадково нагодувала десертом своїх друзів літнього віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі 

В офіс шерифа округа надійшли дзвінки із повідомленням, що у громадському центрі отруїлися пенсіонери. Дослідження показало, що у пацієнтів в організмі міститься тетрагідроканнабінол (ТГК), що є у марихуані.

Пізніше з'ясувалося, що мати Коранди пригощала друзів тістечками. Жінка взяла з собою брауні на карткову гру. Кілька людей покуштували ласощі і отруїлися.

Коранда зізнався шерифу, що купив у Колорадо масло з ТГК. Вчителя заарештували за зберігання заборонених речовин.

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