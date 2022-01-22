У США вчитель початкової школи спік тістечка з марихуаною, його мати пригостила ними друзів літнього віку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У США, в окрузі Бон-Хомм, 46-річний вчитель початкової школи Майкл Коранда приготував брауні із марихуаною. Його мати випадково нагодувала десертом своїх друзів літнього віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
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В офіс шерифа округа надійшли дзвінки із повідомленням, що у громадському центрі отруїлися пенсіонери. Дослідження показало, що у пацієнтів в організмі міститься тетрагідроканнабінол (ТГК), що є у марихуані.
Пізніше з'ясувалося, що мати Коранди пригощала друзів тістечками. Жінка взяла з собою брауні на карткову гру. Кілька людей покуштували ласощі і отруїлися.
Коранда зізнався шерифу, що купив у Колорадо масло з ТГК. Вчителя заарештували за зберігання заборонених речовин.