У США собака з притулку кілька разів "вкрала" іграшкового єдинорога з магазину: офіцер купив їй іграшку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У місті Кенансвілл, штат Північна Кароліна, пес з притулку для бездомних тварин кілька разів приходив в магазин і "крав" іграшкового єдинорога. Офіцер служби по контролю за тваринами в результаті купив собаці іграшку, передає УНН з посиланням на повідомлення Служби з пошуку і порятунку бездомних тварин округу Даплін.
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"Ось що відбувається, коли ви постійно пробираєтеся в доларовий магазин, щоб вкрасти фіолетового єдинорога, після чого викликають службу контролю за тваринами, щоб замкнути вас за злам із проникненням і злодійство, але офіцер купує вам іграшку", - написали в службі, опублікувавши фотографії пса, який обіймає свого нового єдинорога.
Деталі
Так, собаку забрали до притулку і назвали Сису. Псові недавно виповнився рік. Пізніше Служба з пошуку і порятунку тварин опублікувала цілу фотосесію Сису з його новим улюбленцем.
Незабаром після зворушливої історії, у Сису з'явився новий господар, повідомили в службі.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Київській області в селі Гора добровільна пожежна команда "Штурм" врятувала єнота, який забрався на крихке дерево на висоту близько 12 метрів.