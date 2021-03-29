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У США собака з притулку кілька разів "вкрала" іграшкового єдинорога з магазину: офіцер купив їй іграшку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У місті Кенансвілл, штат Північна Кароліна, пес з притулку для бездомних тварин кілька разів приходив в магазин і "крав" іграшкового єдинорога. Офіцер служби по контролю за тваринами в результаті купив собаці іграшку, передає УНН з посиланням на повідомлення Служби з пошуку і порятунку бездомних тварин округу Даплін.

Цитата

"Ось що відбувається, коли ви постійно пробираєтеся в доларовий магазин, щоб вкрасти фіолетового єдинорога, після чого викликають службу контролю за тваринами, щоб замкнути вас за злам із проникненням і злодійство, але офіцер купує вам іграшку", - написали в службі, опублікувавши фотографії пса, який обіймає свого нового єдинорога.

Деталі

Так, собаку забрали до притулку і назвали Сису. Псові недавно виповнився рік. Пізніше Служба з пошуку і порятунку тварин опублікувала цілу фотосесію Сису з його новим улюбленцем.

Незабаром після зворушливої історії, у Сису з'явився новий господар, повідомили в службі.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Київській області в селі Гора добровільна пожежна команда "Штурм" врятувала єнота, який забрався на крихке дерево на висоту близько 12 метрів.

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