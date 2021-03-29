В США собака из приюта несколько раз “украла” игрушечного единорога из магазина: офицер купил ей игрушку

Цитата

“Вот что происходит, когда вы постоянно пробираетесь в долларовый магазин, чтобы украсть фиолетового единорога, после чего вызывают службу контроля за животными, чтобы запереть вас за взлом с проникновением и воровство, но офицер покупает вам игрушку”, — написали в службе, опубликовав фотографии пса в обнимку с его новым единорогом.

Детали

Так, собаку забрали в приют и назвали Сису. Псу недавно исполнился год. Позже Служба по поиску и спасению животных опубликовала целую фотосессию Сису с его новым любимцем.

Вскоре после трогательной истории, у Сису появился новый хозяин, сообщили в службе.

Что было ранее

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Киевской области в селе Гора добровольная пожарная команда “Штурм” спасла енота, который забрался на хрупкое дерево на высоту около 12 метров.