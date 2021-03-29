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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47507 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66012 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В США собака из приюта несколько раз “украла” игрушечного единорога из магазина: офицер купил ей игрушку

В США собака из приюта несколько раз “украла” игрушечного единорога из магазина: офицер купил ей игрушку

Киев  •  УНН

 • 49774 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В городе Кенансвилл, штат Северная Каролина, пес из приюта для бездомных животных несколько раз приходил в магазин и “воровал” игрушечного единорога. Офицер службы по контролю за животными в итоге купил собаке игрушку, передает УНН со ссылкой на сообщение Службы по поиску и спасению бездомных животных округа Дуплин.

Цитата

“Вот что происходит, когда вы постоянно пробираетесь в долларовый магазин, чтобы украсть фиолетового единорога, после чего вызывают службу контроля за животными, чтобы запереть вас за взлом с проникновением и воровство, но офицер покупает вам игрушку”, — написали в службе, опубликовав фотографии пса в обнимку с его новым единорогом.

Детали

Так, собаку забрали в приют и назвали Сису. Псу недавно исполнился год. Позже Служба по поиску и спасению животных опубликовала целую фотосессию Сису с его новым любимцем.

Вскоре после трогательной истории, у Сису появился новый хозяин, сообщили в службе.

Что было ранее

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Киевской области в селе Гора добровольная пожарная команда “Штурм” спасла енота, который забрался на хрупкое дерево на высоту около 12 метров.

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