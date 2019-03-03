У США розслідують смертельні ДТП за участі Tesla

Повідомляється, що за десять днів відразу дві смертельні ДТП за участю автомобілів Tesla сталися у штаті Флорида.

Перший випадок стався 24 лютого, коли водій загинув внаслідок загоряння автомобілю Tesla Model S 2016 року. Джерелом спалаху, за попередніми даними, могла стати акумуляторна батарея.

Друге ДТП сталося 1 березня – автомобіль Tesla Model 3 врізався у вантажну машину з причепом. 50-річний чоловік, який перебував за кермом авто, загинув на місці.

Розслідуванням ДТП будуть займатися співробітники Національного управління з безпеки руху на шосейних дорогах, а також представники Національної ради з безпеки на транспорті. У ході розслідування вони спробують з'ясувати, чи перебував автомобіль, що зіткнувся з причепом, під керуванням автопілота.

Три роки тому автомобіль Tesla з автопілотом вже потрапляв в аварію при схожих обставинах – цей випадок став першим подібним ДТП, що закінчився смертю водія.

Нагадаємо, на Столичному шосе Києва сталася ДТП за участі електромобіля Tesla Model S.