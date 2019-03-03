В США расследуют смертельные ДТП с участием Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Власти Соединенных Штатов Америки проводит расследование двух смертельных ДТП с участием автомобилей Tesla. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что за десять дней сразу две смертельные ДТП с участием автомобилей Tesla произошли в штате Флорида.
Первый случай произошел 24 февраля, когда водитель погиб в результате возгорания автомобиля Tesla Model S 2016 года. Источником вспышки, по предварительным данным, могла стать аккумуляторная батарея.
Второе ДТП произошло 1 марта - автомобиль Tesla Model 3 врезался в грузовик с прицепом. 50-летний мужчина, находившийся за рулем авто, погиб на месте.
Расследованием ДТП будут заниматься сотрудники Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах, а также представители Национального совета по безопасности на транспорте. В ходе расследования они попытаются выяснить, находился ли автомобиль, который столкнулся с прицепом, под управлением автопилота.
Три года назад автомобиль Tesla с автопилотом уже попадал в аварию при схожих обстоятельствах - этот случай стал первым подобным ДТП, который закончился смертью водителя.
Напомним, на Столичном шоссе Киева произошло ДТП с участием электромобиля Tesla Model S.