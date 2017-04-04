У США представили офіційний портрет М.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Білий дім оприлюднив офіційний портрет першої леді країни Меланії Трамп, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що фото колишньої 46-річної моделі зробили у Білому домі.
Інформацію про те, хто є автором фото і коли воно було зроблене, поки що не розголошують.
"Я маю честь виконувати роль першої леді, і з нетерпінням чекаю можливості працювати на благо американського народу протягом наступних років", - сказала М.Трамп.
Як повідомляв УНН, М.Трамп оселиться у Білому домі влітку.