В США представили официальный портрет М.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Белый дом обнародовал официальный портрет первой леди страны Мелании Трамп, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что фото бывшей 46-летней модели сделали в Белом доме.
Информацию о том, кто является автором фото и когда оно было сделано, пока не разглашают.
"Я имею честь выполнять роль первой леди, и с нетерпением жду возможности работать на благо американского народа на протяжении следующих лет", - сказала М.Трамп.
Как сообщал УНН, М.Трамп поселится в Белом доме летом.