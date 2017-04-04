В США представили официальный портрет М.Трамп

Отмечается, что фото бывшей 46-летней модели сделали в Белом доме.

Информацию о том, кто является автором фото и когда оно было сделано, пока не разглашают.

"Я имею честь выполнять роль первой леди, и с нетерпением жду возможности работать на благо американского народа на протяжении следующих лет", - сказала М.Трамп.

Как сообщал УНН, М.Трамп поселится в Белом доме летом.