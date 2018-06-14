У США помер барабанщик Елвіса Преслі

Дружина Карен Фонтана розповіла, що її чоловік помер уві сні ввечері 13 червня в своєму будинку в місті Нешвілл. Вона додала, що у барабанщика були ускладнення після перелому стегна в 2016 році.

“Його любили у всьому світі. Він піклувався про кожну людину, як про свого друга”, — сказала дружина барабанщика.

Фонтана приєднався до групи Елвіса Преслі в жовтні 1954 року і брав участь у створенні таких рок-н-рольних композицій, як Blue Suede Shoes та Jailhouse Rock. Він також брав участь у знаменитому концерті ’68 Comeback Special, знявся в таких відеокліпах з Елвісом Преслі, як Loving You, G.I. Blues, King Creole і Jailhouse Rock. У 1983 році Фонтана видав книгу спогадів про роки роботи з Преслі — вони працювали разом майже 14 років. У 2009 році Фонтану включили до Зали слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, гітарист британо-американської гурту Fleetwood Mac Денні Кіруен (1950-2018) помер у віці 68 років.