У США після 17 років сну прокинулись мільярди цикад

Деталі

Зокрема, цикади вилізли з-під землі навесні 2021 року. Їх називають Виводком Х (Brood X). Зазначається, що наразі вони з’явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані і Західній Вірджинії.

За розрахунками, з гектара землі вилізло 1,5 мільйонів комах, тобто загалом з’явилися десятки мільярдів цикад.

Тепер протягом 4-5 тижнів деякі штати США будуть практично встелені килимом з цикад. Згодом для розмноження цикади вирушають в сади та ліси.

Тим часом, в Україні цієї весни спостерігають нашестя хрущів. Саме цього року виросли дорослі особини хруща, яких можна побачити ввечері.

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