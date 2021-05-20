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В США после 17 лет сна проснулись миллиарды цикад

Киев • УНН

 • 32655 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. На восточном побережье Америки после 17 лет зимней спячки под землей проснулись миллиарды цикад. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

В США после 17 лет сна проснулись миллиарды цикад

Детали

В частности, цикады вылезли из-под земли весной 2021 года. Их называют Выводком Х (Brood X). Отмечается, что сейчас они появились в 18 американских штатах, в частности в Мичигане и Западной Вирджинии.

По расчетам, с гектара земли вылезло 1,5 миллионов насекомых, то есть всего появились десятки миллиардов цикад.

Теперь в течение 4-5 недель некоторые штаты США будут практически устланы ковром из цикад. Впоследствии для размножения цикады отправляются в сады и леса.

Между тем, в Украине этой весной наблюдают нашествие жуков. Именно в этом году выросли взрослые особи жука, которых можно увидеть вечером.

Добавим

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская рассказала, как защитить себя от болезни Лайма во время сезона клещей.

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