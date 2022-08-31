У США підтвердили, що Іран здійснив постачання безпілотних російських літальних апаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Білий дім стверджує, що Іран здійснив постачання безпілотних літальних апаратів росії. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає УНН.
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"За нашою оцінкою, росія отримала від Ірану БПЛА серії Mohajer-6 та Shahed за кілька днів у серпні.
На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до росії. Це ми бачимо, такі наші оцінки", — заявила Жан-П'єр.
Раніше
У середині липня Міністерство закордонних справ Ірану відповіло Білому дому на заяви про продаж росії безпілотників для війни в Україні, вказавши, що Тегеран співпрацював з москвою ще до війни і наразі нічого конкретного у цій сфері не сталося
The Washington Post писав, що Іран відправив до росії перші бойові безпілотники для використання в Україні, але російські військові зіткнулися з численними збоями у їхній роботі.