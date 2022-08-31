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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США подтвердили, что Иран осуществил поставки беспилотных российских летательных аппаратов

Киев • УНН

 • 139556 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Белый дом утверждает, что Иран осуществил поставки беспилотных летательных аппаратов России. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

В США подтвердили, что Иран осуществил поставки беспилотных российских летательных аппаратов

Цитата

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed через несколько дней в августе.

На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", — заявила Жан-Пьер.

Ранее

В середине июля Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и пока ничего конкретного в этой сфере не произошло

The Washington Post писал, что Иран отправил в Россию первые боевые беспилотники для использования в Украине, но российские военные столкнулись с многочисленными сбоями в их работе.

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