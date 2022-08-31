В США подтвердили, что Иран осуществил поставки беспилотных российских летательных аппаратов

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"По нашей оценке, Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed через несколько дней в августе.

На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", — заявила Жан-Пьер.

Ранее

В середине июля Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и пока ничего конкретного в этой сфере не произошло

The Washington Post писал, что Иран отправил в Россию первые боевые беспилотники для использования в Украине, но российские военные столкнулись с многочисленными сбоями в их работе.