У США перехопили 1,3 млн фальшивих доларів із України

"Увечері, 16 листопада, співробітники поштової служби перевірили посилку, яка йшла із України і прямувала до міста Джолієт. Офіцери оглянули посилку, щоб визначити прийнятність посилки і її вмісту. Відвантаження було оформлене як гроші на оплату і становило 1 395 700 доларів", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що кожна із 13 957 фальшивих банкнот була номіналом у 100 доларів. Митники зазначають, що підроблена валюта була передана до бюро розслідувань Агентства Національної Безпеки і Секретної служби США для розслідування.

Нагадаємо, раніше в управлінні комунікацій Національної поліції України розповіли УНН, як розпізнати фальшиві банкноти.