В США перехватили 1,3 млн фальшивых долларов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудники погранично-таможенной службы США в Чикагской международной почтовой службе изъяли посылку из Украины, в которой находилась поддельная валюта на общую сумму более 1,3 млн долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте службы, передает УНН.
"Вечером, 16 ноября, сотрудники почтовой службы проверили посылку, которая шла из Украины и направлялась в город Джолиет. Офицеры осмотрели посылку, чтобы определить приемлемость посылки и ее содержимого. Отгрузку было оформлено как деньги на оплату и составила 1395700 долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждая из 13957 фальшивых банкнот была номиналом в 100 долларов. Таможенники отмечают, что поддельная валюта была передана в бюро расследований Агентства Национальной Безопасности и Секретной службы США для расследования.
Напомним, ранее в управлении коммуникаций Национальной полиции Украины рассказали УНН, как распознать фальшивые банкноты.