В США перехватили 1,3 млн фальшивых долларов из Украины

"Вечером, 16 ноября, сотрудники почтовой службы проверили посылку, которая шла из Украины и направлялась в город Джолиет. Офицеры осмотрели посылку, чтобы определить приемлемость посылки и ее содержимого. Отгрузку было оформлено как деньги на оплату и составила 1395700 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая из 13957 фальшивых банкнот была номиналом в 100 долларов. Таможенники отмечают, что поддельная валюта была передана в бюро расследований Агентства Национальной Безопасности и Секретной службы США для расследования.

Напомним, ранее в управлении коммуникаций Национальной полиции Украины рассказали УНН, как распознать фальшивые банкноты.