У США хірурги успішно провели трансплантацію серця від свині до людини

Деталі

Хірурги зробили другу в історії успішну трансплантацію серця від свині до людини. Операція була проведена 20 вересня 2023 року в Університеті Меріленда. Реципієнтом був 58-річний чоловік із термінальною хворобою серця.

Зазначається, що чоловік не мав права на пересадку людського серця через захворювання судин і внутрішню кровотечу, але отримав шанс на життя завдяки трансплантації серця тварини. Його нове серце функціонує без сторонньої допомоги, і він дихає самостійно.

Доповнення

У січні 2022 року в США вперше в історії людині пересадили серце свині. Операція пройшла успішно, але через два місяці реципієнт помер. Причиною смерті, ймовірно, став свинячий вірус. У результаті дослідники розробили більш чутливі тести для перевірки донорських органів на вірус.

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