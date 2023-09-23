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У США хірурги успішно провели трансплантацію серця від свині до людини

У США хірурги успішно провели трансплантацію серця від свині до людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У США пересадили серце свині людині з термінальною хворобою серця. Це друга в історії успішна операція такого типу. Реципієнт, 58-річний чоловік, дихає самостійно і його нове серце функціонує без жодної механічної підтримки, повідомляє New Scientist, передає УНН.

Деталі

Хірурги зробили другу в історії успішну трансплантацію серця від свині до людини. Операція була проведена 20 вересня 2023 року в Університеті Меріленда. Реципієнтом був 58-річний чоловік із термінальною хворобою серця.

Зазначається, що чоловік не мав права на пересадку людського серця через захворювання судин і внутрішню кровотечу, але отримав шанс на життя завдяки трансплантації серця тварини. Його нове серце функціонує без сторонньої допомоги, і він дихає самостійно.

Доповнення

У січні 2022 року в США вперше в історії людині пересадили серце свині. Операція пройшла успішно, але через два місяці реципієнт помер. Причиною смерті, ймовірно, став свинячий вірус. У результаті дослідники розробили більш чутливі тести для перевірки донорських органів на вірус.

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