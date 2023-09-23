В США хирурги успешно провели трансплантацию сердца от свиньи к человеку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В США пересадили сердце свиньи человеку с терминальной болезнью сердца. Это вторая в истории успешная операция такого типа. Реципиент, 58-летний мужчина, дышит самостоятельно и его новое сердце функционирует без всякой механической поддержки, сообщает New Scientist, передает УНН.
Детали
Хирурги сделали вторую в истории успешную трансплантацию сердца от свиньи к человеку. Операция была проведена 20 сентября 2023 года в Университете Мэриленда. Реципиентом был 58-летний мужчина с терминальной болезнью сердца.
Отмечается, что мужчина не имел права на пересадку человеческого сердца из-за заболевания сосудов и внутреннего кровотечения, но получил шанс на жизнь благодаря трансплантации сердца животного. Его новое сердце функционирует без посторонней помощи, и он дышит самостоятельно.
Дополнение
В январе 2022 года в США впервые в истории человеку пересадили сердце свиньи. Операция прошла успешно, но через два месяца реципиент умер. Причиной смерти, вероятно, стал свиной вирус. В результате исследователи разработали более чувствительные тесты для проверки донорских органов на вирус.
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