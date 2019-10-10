У США екранізують ще один комікс Marvel
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У США екранізують ще один комікс зі всесвіту Marvel під назвою "Хелстром" (Hellstrom). У мережі був опублікований перелік акторів, що були підібрані для зйомок у першому сезоні серіала за коміксом. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Deadline.
Як повідомляє видання, серіал вийде на платформі Hulu.
Актор Том Остін (відомий за фільмом "Члени королівської сім'ї") виконає роль головного персонажа - Деймона Хелстрома, а його сестру, Анну (яку в коміксі звати Сата́на (Satana), зіграє Сідні Леммон ("Бійтеся ходячих мерців").
Серед переліку акторів також є імена Елізабет Марвел, Аріана Гуерра, Роберт Уіздом та інші.
Шоураннером проекту виступив Пол Збіжевськи. Зйомки серіалу вже запущені у виробництво, а творці призналися, що серіал буде досить похмурим.
Зазначається, що перший сезон буде складатись з 10 серій, а вийде у 2020 році.
Нагадаємо, опубліковано новий трейлер серіалу "Зоряний шлях: Пікар".