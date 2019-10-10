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У США екранізують ще один комікс Marvel

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У США екранізують ще один комікс зі всесвіту Marvel під назвою "Хелстром" (Hellstrom). У мережі був опублікований перелік акторів, що були підібрані для зйомок у першому сезоні серіала за коміксом. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Deadline.

У США екранізують ще один комікс Marvel

Як повідомляє видання, серіал вийде на платформі Hulu.

Актор Том Остін (відомий за фільмом "Члени королівської сім'ї") виконає роль головного персонажа - Деймона Хелстрома, а його сестру, Анну (яку в коміксі звати Сата́на (Satana), зіграє Сідні Леммон ("Бійтеся ходячих мерців").

Серед переліку акторів також є імена Елізабет Марвел, Аріана Гуерра, Роберт Уіздом та інші.

Шоураннером проекту виступив Пол Збіжевськи. Зйомки серіалу вже запущені у виробництво, а творці призналися, що серіал буде досить похмурим.

Зазначається, що перший сезон буде складатись з 10 серій, а вийде у 2020 році.

Нагадаємо, опубліковано новий трейлер серіалу "Зоряний шлях: Пікар".

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