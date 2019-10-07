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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13057 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Опубліковано новий трейлер серіалу "Зоряний шлях: Пікар"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Стримінговий сервіс Amazon Prime оприлюднив новий трейлер восьмої франшизи серіалу "Стартрек. Пікар", передає УНН

Опубліковано новий трейлер серіалу "Зоряний шлях: Пікар"

Ролик з’явився на офіційному ютуб каналі Prime video UK.

Серіал розповідає про колишнього капітана "Ентерпрайза" Жан-Люка Пікара у виконанні Патріка Стюарта.

Крім Стюарта в "Пікар" зіграють: Сантьяго Кабрера, Мішель Херд, Гаррі Тредевей та Елісон Пілл.

Одним з творців серіалу стане Алекс Курцман, який вже виступав продюсером двох фільмів франшизи "Стартрек".

Прем'єра проекту намічена на 24 січня 2020 року, серіал складатиметься з 10 епізодів.

Раніше УНН повідомляв, що фільм "Джокер" встановив рекорд за зборами в перший уїк-енд прокату в США.

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