Опубліковано новий трейлер серіалу "Зоряний шлях: Пікар"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Стримінговий сервіс Amazon Prime оприлюднив новий трейлер восьмої франшизи серіалу "Стартрек. Пікар", передає УНН.
Ролик з’явився на офіційному ютуб каналі Prime video UK.
Серіал розповідає про колишнього капітана "Ентерпрайза" Жан-Люка Пікара у виконанні Патріка Стюарта.
Крім Стюарта в "Пікар" зіграють: Сантьяго Кабрера, Мішель Херд, Гаррі Тредевей та Елісон Пілл.
Одним з творців серіалу стане Алекс Курцман, який вже виступав продюсером двох фільмів франшизи "Стартрек".
Прем'єра проекту намічена на 24 січня 2020 року, серіал складатиметься з 10 епізодів.
Раніше УНН повідомляв, що фільм "Джокер" встановив рекорд за зборами в перший уїк-енд прокату в США.