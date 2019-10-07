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Опубликован новый трейлер сериала "Звездный путь: Пикар"

Киев • УНН

 • 35389 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Стриминговий сервис Amazon Prime обнародовал новый трейлер восьмой франшизы сериала "Стартрек. Пикар", передает УНН.

Опубликован новый трейлер сериала "Звездный путь: Пикар"

Ролик появился на официальном ютуб канале Prime video UK.

Сериал рассказывает о бывшем капитане "Энтерпрайза" Жан-Люке Пикаре в исполнении Патрика Стюарта.

Кроме Стюарта в "Пикар" сыграют Сантьяго Кабрера, Мишель Херд, Гарри Тредэвэй и Элисон Пилл.

Одним из создателей сериала станет Алекс Курцман, который уже выступал продюсером двух фильмов франшизы "Стартрек".

Премьера проекта намечена на 24 января 2020 года, сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Ранее УНН сообщал, что фильм "Джокер" установил рекорд по сборам в первый уикенд проката в США.

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