В США экранизируют еще один комикс Marvel
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В США экранизируют еще один комикс из вселенной Marvel под названием "Хелстром" (Hellstrom). В сети был опубликован перечень актеров, которые были подобраны для съемок в первом сезоне сериала по комиксу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Deadline.
Как сообщает издание, сериал выйдет на платформе Hulu.
Актер Том Остин (известный по фильму “Члены королевской семьи”) исполнит роль главного персонажа — Дэймона Хелстрома, а его сестру, Анну (которую в оригинальном комиксе зовут Сата́на (Satana), сыграет Сидни Леммон (“Бойтесь ходячих мертвецов”).
Среди перечня актеров также имена Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уиздом и другие.
Шоураннером проекта выступил Пол Збышевски. Съемки сериала уже запущены в производство, а создатели признались, что сериал будет довольно мрачным.
Отмечается, что первый сезон будет состоять из 10 серий, а выйдет в 2020 году.
Напомним, опубликовано новый трейлер сериала “Звездный путь: Пикар”.