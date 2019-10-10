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В США экранизируют еще один комикс Marvel

Киев • УНН

 • 28162 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В США экранизируют еще один комикс из вселенной Marvel под названием "Хелстром" (Hellstrom). В сети был опубликован перечень актеров, которые были подобраны для съемок в первом сезоне сериала по комиксу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Deadline.

В США экранизируют еще один комикс Marvel

Как сообщает издание, сериал выйдет на платформе Hulu.

Актер Том Остин (известный по фильму “Члены королевской семьи”) исполнит роль главного персонажа — Дэймона Хелстрома, а его сестру, Анну (которую в оригинальном комиксе зовут Сата́на (Satana), сыграет Сидни Леммон (“Бойтесь ходячих мертвецов”).

Среди перечня актеров также имена Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уиздом и другие.

Шоураннером проекта выступил Пол Збышевски. Съемки сериала уже запущены в производство, а создатели признались, что сериал будет довольно мрачным.

Отмечается, что первый сезон будет состоять из 10 серий, а выйдет в 2020 году.

Напомним, опубликовано новый трейлер сериала “Звездный путь: Пикар”.

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